РосСМИ пишут, что горящий паром в порту "Кавказ" затонул
Железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" якобы из-за удара ВСУ – затонул. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Украинская правда.
"Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
По информации издания, на пароме, который называется "Конро Трейдер", находились 30 цистерн с топливом.
Как сообщалось ранее, в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом. Российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.