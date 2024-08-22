РосСМИ пишут, что горящий паром в порту "Кавказ" затонул

Железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" якобы из-за удара ВСУ – затонул.﻿﻿ Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Украинская правда.

"Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края" , - говорится в сообщении.

По информации издания, на пароме, который называется "Конро Трейдер", находились 30 цистерн с топливом.

Как сообщалось ранее, в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом. Российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.