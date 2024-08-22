Трамп соврал, что Гаррис встречалась с Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину - CNN
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Гаррис якобы встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным в начале 2022 года, чтобы не допустить полномасштабного вторжения в Украину. Такое ложное сообщение распространил республиканец во время митинга в Северной Каролине, сообщает СNN, сообщает Новое время.
«Вспомните, когда Байден послал Камалу в Европу, чтобы остановить войну в Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня он напал. Как она справилась? Как вы считаете, хорошо ли она проделала свою работу?», — рассказал Трамп.
CNN приводит заявление спикера Путина Дмитрия Пескова о том, что между главой Кремля и Харрис не было никакого контакта.
Журналисты добавляют, что в начале 2022 года администрация Байдена пыталась сдержать российское полномасштабное вторжение. Когда вице-президент направлялась в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, президент США уже заявил, что Путин решил атаковать Украину.
«Заявление Трампа ложно. Харрис никогда не встречалась с Путиным. На самом деле она встречалась с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Путина на конференции не было», — отмечают журналисты CNN.