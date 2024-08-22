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Минобразование рассматривает запуск учебного процесса для детей на территории Курщины

Минобразование рассматривает запуск учебного процесса для детей на территории Курщины
Фото: Курс Украины

Министерству образования и науки Украины, вероятно, придется разработать план организации образования для детей на территориях Курской области РФ, которые сейчас контролирует Украина﻿. Об этом на брифинге заявил заместитель главы министерства Михаил Винницкий, сообщает Деловая столица.

Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время оккупации или боевых действий. К подобному принудительному перемещению прибегали россияне на оккупированных территориях Украины.

"Однозначно речь не идет о перемещении детей из Курской области на территорию Украины. Речь идет о том, если будет продолжаться развивающаяся ситуация до конца сентября-начала октября, нам придется составлять план относительно того, как мы будем обеспечивать образование на тех территориях для несовершеннолетних детей", — отметил Винницкий.

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