Шмыгаль очертил направления политики в отношении ветеранов

Кабмин реализует новую ветеранскую политику, которая сосредоточена на пяти направлениях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на Ветеранском форуме, сообщает Корреспондент.

Он напомнил, что год назад правительство определило контуры новой ветеранской политики, а уже сейчас претворяет ее в жизнь. Она сконцентрирована на следующих направлениях.

По словам Шмыгаля, первое направление – сервисная инфраструктура для украинских защитников. Это введение новых услуг; диджитализация ветеранских сервисов; интеграция реестров; упрощение процедур; масштабирование так называемых "единых окон" для ветеранов в ЦНАПах. Главный принцип – удобные и быстрые услуги без бюрократии.

Также в Украине подготовят специалистов, помогающих воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируется обучить около трех тысяч таких специалистов.

"Формируем сеть ветеранских пространств. В одной точке ветераны будут получать юридическую, социальную, информационную и другие виды поддержки" , - отметил премьер.

Вторым направлением новой ветеранской политики есть условия для экономической активности защитников. Это, прежде всего, касается трудоустройства или начала собственного бизнеса. Уже сегодня ветераны могут получить новую профессию или усовершенствовать знания через Центры профтехобразования Госслужбы занятости через ваучеры на обучение. Также для ветеранов предусмотрена помощь на начало собственного бизнеса в рамках программы.

Третье направление, по словам Шмыгаля, – это лечение и реабилитация. Планируется открытие во всех регионах современных центров реабилитации для военнослужащих и ветеранов. По образцу того, что сейчас работает в Бородянке Киевской области. Сейчас действует услуга психологической помощи для ветеранов и членов их семей. Также они получают возмещение за плановую стоматологическую помощь. Для них предусмотрено бесплатное зубопротезирование.

Премьер рассказал, что четвертое направление – это доступное жилье для защитников. В прошлом году 2,6 тысяч ветеранов получили денежные компенсации на покупку жилья. В этом году на это предусмотрено 5,7 млрд гривен. Также ветераны могут воспользоваться программой есть Обитель. Ссуда под 7% на 20 лет с минимальным первоначальным взносом.

Пятое направление – это чествование подвига украинских военных. Одним из проектов является создание Национального военного мемориального кладбища. Для этого уже была определена локация.