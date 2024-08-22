В правительстве Нидерландов заявили о кризисе с убежищем для беженцев из Украины

В Нидерландах возник кризис с убежищем для беженцев, в частности украинцев, которые оказались в трудной ситуации после закрытия пункта в Утрехте. Об этом в четверг, 22 августа, заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Маржолейн Фабер, сообщила нидерландская газета De Telegraaf, сообщает Новое время.

«Утрехт больше не способен справиться с потоком украинцев» , — отметила Фабер, добавив, что все места переполнены.

Впрочем, пока министр не имеет правовых оснований для официального объявления кризисной ситуации, пишет De Telegraaf.

Газета предположила, что Фабер, вероятно, готовится принять закон о временном кризисе с предоставлением убежища, однако этот закон может противоречить правилам ЕС.

Как отметила газета De Telegraaf, центр приема украинских беженцев в Утрехте планируют открыть снова только после того, как в Нидерландах появится больше мест для долгосрочного размещения беженцев.

В то же время нидерландская телерадиокомпания NOS пишет, что несколько украинских беженцев, которые прибыли 22 августа в бывший приют в Утрехте, получили письмо с советом самостоятельно найти место для ночлега.

«Если это невозможно, мы советуем вам попробовать в другой стране» , — говорится в письме.

По данным NOS, пока письмо больше не распространяется.