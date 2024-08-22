Генштаб: Силы обороны продвинулись на Курском направлении

В течение суток украинские войска имели успехи в отдельных районах Курской области России﻿. Об этом говорится в сводке генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 22 августа, сообщает Деловая столица.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении. Сегодня в настоящее время произошло 135 боевых столкновений. Государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в Волчанске. Также на определенных отрезках фронта наши воины проводили активные действия для улучшения тактического положения. Украинские защитники ликвидировали и ранили 69 захватчиков, уничтожили танк, три артиллерийских системы, 63 БпЛА, четыре единицы автомобильной и четыре — специальной техники. Кроме того, повреждены семь артсистем, одна РСЗО, три автомобиля и две единицы спецтехники окупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи н.п. Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка подразделения Сил обороны отразили десять атак. Ситуация напряженная, продолжается четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно. Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки, Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия при поддержке штурмовой авиации вблизи Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении, где оккупанты 12 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы — 11 боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 53 раза атаковал наши позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 122 военнослужащих убитыми и 201 ранеными. Уничтожены три автомобиля и артсистема. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще пяти артиллерийским системам, двум авто и трем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении враг тоже достаточно активный — к настоящему времени зафиксировано 19 атак. Наши защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои у Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

На Времовском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, также пытался продвинуться со стороны Владимировки. Украинские воины жестко остановили все атаки окупантов.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводились.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках.