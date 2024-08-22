В декларациях депутатов Миргородской и Кировоградской городских обнаружили недостоверные данные на миллионы

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины завершило проверку, в ходе которой в декларациях двух депутатов городских советов были обнаружены недостоверные данные на общую сумму около 23 миллионов гривен. Со ссылкой на пресс-службу НАПК, сообщает Новое время.

Отмечается, что в декларации депутата Миргородского городского совета Полтавской области за 2021 год были обнаружены недостоверные сведения на сумму более 4,5 миллиона гривен.

Декларант подал недостоверную информацию о 17 земельных участках, находящихся в его собственности. Также он не указал в декларации транспортное средство, остатки средств на банковских счетах, открытых на его имя, и не обнародовал расходы на сумму более 1 миллиона гривен.

По результатам полной проверки декларации депутата Кропивницкого городского совета за 2022 год, НАПК выявило, что декларант указал недостоверные сведения на сумму более 18,2 миллиона гривен.

«Так, декларант получил на счет в иностранном банке возвратную финансовую помощь в размере $500 тыс. (эквивалент 18 284 300 грн), не указав об этом сведений в разделе 13 декларации» , — говорится в сообщении.

По выводам НАПК Национальная полиция начала уголовное производство в отношении обоих депутатов.