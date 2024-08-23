Украинским беженцам, выбравшим Германию в качестве своего убежища от войны с Россией, необходимо начать работать, сообщает Деловая столица.

Об этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в эфире телеканала Welt.

По его словам, накануне земельных выборов в Саксонии и Тюрингии дебаты относительно выплат и льгот украинским беженцам вспыхнули с новой силой.

"Но в целом лучше работать всем — это лучше для людей, для интеграции людей, для социальной системы" , — говорит Хабек.

При этом министр признал, что прием беженцев на работу может быть затруднен различными факторами, такими как положение в семье, болезни и необходимость ухода за детьми.

Хабек раскритиковал слова премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, который назвал выплату гражданской помощи украинским беженцам "не соответствующей текущей обстановке".

Как сообщалось, 21 августа представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что российское руководство приняло решение о нападении на Украину, исходя из своих имперских представлений, а сейчас саботирует мирные переговоры с Киевом.