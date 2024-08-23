США одобрили продажу Норвегии ракет на 405 млн долларов
Госдеп США одобрил продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму 405 млн долларов, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.
Агентство уже предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс о возможной продаже.
Правительство Норвегии запросило закупку ста усовершенствованных ракет AMRAAM-ER, а также четырех секций наведения AMRAAM AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования.
Общая сметная стоимость составляет 405 млн долларов.
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.
Накануне США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.
В прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 млрд долларов.
Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы, а также сами истребители.