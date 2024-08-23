Часть центра Чернигова осталась без света: обесточены более 14 тысяч абонентов

Часть центра Чернигова сегодня, 23 августа, осталась без света. Обесточены более 14 тысяч абонентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго" в Telegram.

Как отмечается, в Чернигове было аварийно отключено сразу несколько линий электропередачи. Без электроснабжения 14046 абонентов в центре города.

"Делаем все, чтобы возобновить электроснабжение как можно скорее" , - отмечают энергетики.

Напомним, по сообщениям Укрэнерго, 23 августа в Украине не будут выключать свет. Сегодня графики отключений не действуют, но украинцев призывают быть экономными.

Ситуация со светом в Украине

Россия в 2024 году возобновила масштабные обстрелы энергетики Украины. Были уничтожены несколько крупных ТЭС, в частности, Змиевская в Харьковской области, Трипольская в Киевской области и Бурштынская в Ивано-Франковской области.

В результате серьезных повреждений в Украине вводили отключения света по графикам. Ситуация со светом усугубилась во время аномальной жары в июле. Из-за погоды выросло потребление электроэнергии, а генерация не могла покрыть дефицит.