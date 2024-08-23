Опрос показал, кому во власти россияне доверяют меньше всего

Жители РФ больше всего доверяют своему президенту Владимиру Путину и военным, рейтинг недоверия возглавляет секретарь Совбеза Сергей Шойгу, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Восприятие россиянами войны в Украине", проведенного "Нью Имидж Маркетинг Груп" при поддержке издания "Деловая столица".

Наибольший уровень доверия имеют президент РФ Владимир Путин (47% полностью доверяют, 29% частично), военные в целом (34 и 40% соответственно) и министр иностранных дел Сергей Лавров (42% и 29%).

Далее с отрывом идет глава правительства Михаил Мишустин (28% и 36%) и правительство в целом (17% и 44%).

В то же время, рейтинг недоверия возглавляет секретарь Совбеза Сергей Шойгу — ему полностью не доверяют 35%, частично — 25%. За ним следует глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина — 32% и 23% соответственно. Затем — заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев — 29% и 23%.

За ними идут глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (24% и 17%) и глава Чечни Рамзан Кадыров (15% и 21%).

Лучший баланс доверия-недоверия — у Путина, 76% против 21%. У военных — 74% против 21%, у Лаврова — 71% против 22%.

Исследование проводилось 25 июля — 20 августа 2024 по методике CATI (Computer Assisted Telephone Interview — телефонный опрос по интерактивной структурированной анкете). Выборочная совокупность – 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Социологи обращают внимание, что массовые опросы в России имеют свою специфику: трудно получить максимально объективные данные, с одной стороны, из-за лояльности участников к власти и ее инициатив, а с другой — из-за опасений репрессий.