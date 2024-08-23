СМИ: В Курской области ВСУ штурмуют колонию, в которой засели российские солдаты

В Курской области украинские военные штурмуют здание женской колонии, в которой засели российские солдаты обустроившие огневые позиции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает медиапроект "Bild на русском", запущенный немецким таблоидом Bild, видео 95 ОДШБр ВСУ.

По данным проекта, во время своего продвижения в Курской области украинская армия вышла к женской колонии, за которую сейчас идут ожесточённые бои.

В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточённое сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии, отмечают журналисты.

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденных преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы.

При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые вышки тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания — как защиту от украинских атак. Украинские военные, в свою очередь, обстреливают защитников из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками сторожевую башню у входа в женскую колонию, сообщает "Bild на русском". Российские военные "Z-блогеры" подтверждают, что Малая Локня была почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону.

При этом Минобороны РФ заявляет, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты. Пока что неясно, сколько заключённых всё ещё содержится в женской колонии в Малой Локне, резюмируют журналисты.

Кадр из колонии засветился на видео 95 Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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