СБУ задержала корректировщика двойного ракетного удара по Одессе 15 марта

Служба безопасности Украины задержала одессита, которого подозревают в корректировке двойного ракетного удара с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М" по Одессе 15 марта 2024 года. Тогда погиб 21 человек, еще более 70 - пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора.

По данным СБУ, им оказался местный риелтор, который шпионил за Силами обороны и корректировал ракетные удары россиян по Одессе.

Отмечается, что 15 марта 2024 года он передал врагу сведения о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате вражеской атаки тогда погиб 21 человек, а более 70 получили ранения.

Также, по данным следствия, подозреваемый собирал информацию о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Сил обороны Украины.

Кроме этого, одессит отличился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, которые вызвали волну возмущения среди общественности. В своих высказываниях он неоднократно унижал национальную честь и достоинство украинцев, разжигал национальную вражду и ненависть, а также оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в Одессе. Во время обыска обнаружен мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором и другие доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители сообщили мужчине подозрение в государственной измене, разжигании расовой вражды и ненависти, а также оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: