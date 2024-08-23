Стефанчук подписал закон о запрете пророссийских религиозных организаций - СМИ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и направил на подпись президенту законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможной деятельность УПЦ МП, а также ряд других документов, принятых парламентом в течение этой недели.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий спикера парламента, сообщает Украинская правда.

"Верховная Рада на этой неделе проголосовала за ряд важных для страны законопроектов. Они уже сегодня (23 августа - УП) подписаны мной и направлены на подпись президенту. В частности, речь идет о документе №8371, который касается обеспечения конституционного строя в части религиозных отношений, что в народе называется – запрет влияния русской церкви на Украину" , - заявил он.

Стефанчук также отметил, что подписал и направил на подпись президенту целый блок "военных" законов, в частности по упрощению приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами, а также поддержки украинских воинов, которые выполняют боевые распоряжения за пределами украинского государства.

Кроме того, председатель ВР сообщил, что подписал ряд ратификаций, которые были проголосованы Верховной Радой, включая Римский статут.

Спикер парламента выразил убеждение, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет эти документы.