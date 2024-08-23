Власти РФ решили игнорировать присутствие ВСУ на Курщине - эстонская разведка

Режим Российской Федерации, очевидно, решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область, заявил заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн. Со ссылкой на ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. Сейчас, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области" , - подчеркнул он.

Кессельманн добавил, что уничтожение мостов через реку Сейм ставит армию РФ перед дилеммой: отступить подразделениям, которые потенциально находятся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины, или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легко осуществимым для Российской Федерации" , - отметил Кессельманн.

Он отметил, что подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, ВСУ нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия в настоящее время, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо остановить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.

Но "похоже, что режим Российской Федерации решил игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них в Курской области".

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности, призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет" , - отметил он.