В российской колонии произошел бунт, при штурме силовики "ликвидировали" заключенных
Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что во время штурма колонии, которую ранее захватили заключенные, нападавших «ликвидировали». Значит ли это, что их убили, непонятно, сообщает Радио Свобода.
В то же время, Росгвардия отчитывалась о «нейтрализации» четырех заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены. Андрей Бочаров сообщил, что есть погибшие среди заложников в ВК-19.
В Волгоградской области России заключенные захватили исправительную колонию строгого режима №19 в городе Суровикино. Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила, что нападавших было четверо. Они захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных.
Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны разной степени тяжести, трое из них умерли. Еще четверо сопротивлявшихся госпитализированы, один из которых скончался в больнице. Также пострадали четверо осужденных.
Это второй захват заложников в российской исправительной системе за два месяца. В июне СИЗО-1 в Ростове-на-Дону захватили заключенные. Утверждалось, что они были сторонниками Исламского государства. Тогда двое заложников были ранены, пятеро из шести нападавших убиты во время задержания.
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