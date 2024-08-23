У Байдена заявили, что обсуждают с Украиной новые удары по РФ

Администрация президента США Джо Байдена признала, что обсуждает с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по территории России американским оружием﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом на регулярном онлайн-брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Как вы знаете, президент США — "ред.") разрешил им (Силам обороны Украины — "ред.") применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры с ними" , — заявил Кирби.

Напомним, по данным американского издания Politico, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Украине высокоточных крылатых дальнобойных ракет JASSM, способных бить на расстояние более 370 км.