Норвегия разрешила Украине использовать свои технологии в производстве боеприпасов

Правительство Норвегии приняло решение разрешить Украине использовать оборонные технологии скандинавской страны для артиллерийских снарядов, разработанных Nammo AS, которые будут производиться на украинских предприятиях, сообщает Зеркало недели.

Это решение было принято после того, как в прошлом месяце Норвегия решила увеличить производство передовых артиллерийских боеприпасов и ракетных двигателей с целью увеличить поставки в Украину и ее союзников по НАТО, а также усилить собственные запасы.

"Мы видим, что важно укрепить способность украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы в Украине" , - сказал премьер-министр Йонас Гар Сторе в заявлении в пятницу, 23 августа.

Компания Nammo согласилась наладить лицензионное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией, сообщили в правительстве Норвегии.

Как известно, в июле правительство Норвегии приняло решение о выделении оборонной компании Nammo 1 миллиарда норвежских крон ($94 миллиона) для увеличения производства артиллерийских боеприпасов и ракет, в том числе для Украины.