Беларусь за последние две недели перебросила до 1100 военных к границе с Украиной

Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область на границе с Украиной после начала наступления ВСУ в российской Курской области. Ссылаясь на мониторинговый проект Белорусский Гаюн, сообщает Новое время.

Как отмечает проект, переброска белорусских военных в южные регионы страны началась утром 10 августа. Общая численность группировки может составлять около 1100 военных.

Беларускі Гаюн пишет, что причиной переброски войск является наступление ВСУ в Курской области.

Также, по последним данным, в Гомельскую область направили несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

22 августа в Госпогранслужбе сообщили, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, там не фиксируют работы вражеских ДРГ и других провокаций.

18 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что «был вынужден» перебросить почти треть своей армии к границе с Украиной из-за того, что там якобы находится более 120 тысяч военных.

Ранее он заявлял, что Россия в случае агрессии в отношении Беларуси введет в страну свои войска для оказания так называемой военной поддержки.