В Пролетарске, где шестой день горит нефтебаза, произошел еще один масштабный пожар

В городе Пролетарск Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза, начался еще один пожар. Огонь охватил жилые дома.﻿ Со ссылкой на МЧС РФ и российские Telegram-каналы, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В МЧС утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении камыша.

"Огонь перешел на жилые строения" , - уточняют в МЧС.

На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, что пожар - возле железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по ж/д везут цистерны, что может привести к новым взрывам.

При этом россияне жалуются, что камыш якобы могли поджечь "диверсанты".

Вероятнее всего, пожар на нефтебазе и "воспламенение сухой растительности" не связаны между собой.

Напомним, 18 августа нефтебазу в Пролетарске атаковали неизвестные дроны.

В этот же день источники РБК-Украина рассказали, что атака на нефтебазу является операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Ее совершили при помощи дронов-камикадзе украинского производства.

После этого на нефтебазе начался пожар и взрывались цистерны с топливом. Российские спасатели не могут ничего сделать с огнем уже шестой день, часть из них пострадала.

Российские СМИ писали, что смог, который возник в результате пожара, зафиксировали возле Ростова. Расстояние между городами - около 150 километров.