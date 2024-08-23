В Будапеште открывают первую в Венгрии государственную украинско-венгерскую школу

В Будапеште с 1 сентября откроется первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия. Дети там будут учиться на венгерском и украинском языках﻿. Об этом заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, сообщает Деловая столица.

По его словам, уже с 1 сентября проживающие в Венгрии украинские ученики пойдут в школу, в которой будут учиться на родном языке с 1 по 12 классы. Венгерскую дети будут учить как иностранный язык.

"Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрировали первую государственную украино-венгерскую двуязычную среднюю школу и гимназию… Для обеспечения учебного процесса уже подготовлено отдельное здание, отвечающее всем требованиям согласно действующему законодательству страны" , — написал Микита.

Поскольку школа государственная, финансируется она из государственного бюджета Венгрии.

О намерении открыть в Венгрии первую украинскую школу стало известно во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Орбан тогда отметил, что в Венгрии проживает много украинцев и действует самоуправление национального меньшинства. Из-за того, что в страну приехали много беженцев, возник целый ряд вопросов о возможности украинцев в Венгрии жить, работать, обеспечить соответствующую школу для своих детей со своими преподавателями.