Умеров обсудил с латвийским коллегой коалицию дронов и фортификации
Латвийский министр обороны Андрис Спрудс в пятницу, 23 августа, прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андресом Спрудсом. Вместе с командой проинформировали латвийских коллег о последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений. В этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет оказывать оборонную помощь на уровне 0.25% от собственного ВВП раз в год.
Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства. Особенно важная тема – укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей. В рамках этой международной коалиции идет процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В общей сложности Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.
Обсудили следующие шаги по усилению Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран. Господин Спрудс выразил готовность работать с другими странами для привлечения их в Коалицию и аналогичные инициативы в поддержку Украины. Спасибо народу и правительству Латвии за непреклонную поддержку Украины", - сообщил Умеров.