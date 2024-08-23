Умеров обсудил с латвийским коллегой коалицию дронов и фортификации

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс в пятницу, 23 августа, прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андресом Спрудсом. Вместе с командой проинформировали латвийских коллег о последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений. В этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет оказывать оборонную помощь на уровне 0.25% от собственного ВВП раз в год.

Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства. Особенно важная тема – укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей. В рамках этой международной коалиции идет процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В общей сложности Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.