Воронежскую область атаковали БпЛА, горит и детонирует склад боеприпасов

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Гусев в telegram, Аstra.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено еще несколько БпЛА.

В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских зданий пока не обнаружено".

Перед этим Гусев сообщал о якобы сбитом БпЛА, возгорании и одном раненом.

Обновлено: Паблик Аstra сообщил, что в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.

Отмечается, что в Острогожске расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.