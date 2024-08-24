В ЦНАП объяснили, когда нужно менять паспорт старого образца на ID-карту

Украинцы, пользующиеся паспортами в виде "книжечки", могут обменять их на пластиковые ID-карты. В некоторых случаях такая замена обязательна, сообщает РБК-Украина.

Когда нужно менять паспорт на ID-карту, рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Законодательство Украины не устанавливает конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года, обращает внимание Наталье Шамрай. Это означает, что владельцы таких паспортов могут обменять их на ID-карту по собственному желанию.

Однако есть случаи, когда замена на ID-карту обязательна. Это происходит, если паспорт образца 1994 года:

был потерян;

украден;

поврежден;

или если изменились личные данные владельца (например, фамилия).

"Также ID-карта выдается, если владелец паспорта не вклеил новое фото по достижении 25 или 45 лет в течение одного месяца, кроме случаев, когда достижение 25 или 45 летнего возраста произошло во время военного положения" , - объясняет она.

Наталья Шамрай добавляет, что обязательная замена паспорта-книжечки на ID-карту не предусмотрена.

"Некоторые украинцы ошибочно считают, что паспорта старого образца нужно обязательно менять на ID-карты" , - отмечает специалист.

После достижения 14 лет все граждане Украины получают свой первый паспорт в форме ID-карты – в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года № 302 "Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины (с изменениями).