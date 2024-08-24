Российские военные обстреляли Днепропетровскую область: пострадала женщина

В ночь на 24 российские военные атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего пострадала 85-летняя женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину, что на Криворожье. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом".

Также оккупанты из артиллерии и дронов били по Никопольщине. Под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Захватчики изуродовали дом, хозяйственную постройку и газопровод.