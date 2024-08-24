Запорожскую область за сутки атаковали более 130 вражеских БпЛА

За прошедшие сутки оккупанты более 300 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области, в частности атаковали громады 132 дронами различной модификации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

"132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку".

Федоров также сообщил, что оккупанты нанесли 164 артобстрела по территории Беленького, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Кроме того, 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино.