Генштаб: Оккупанты активнее всего атакуют на Покровском направлени

За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновения, активнее всего оккупанты наступали на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа в Facebook.

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.