Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Украина официально ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит карточка законопроекта №0285﻿.

Римский статут - это международный договор, который создал Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию. Это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.

Ратификация Украиной Римского статута позволяет обрести полноправное членство в МКС.

Как известно, Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского устава, согласно которой МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации. Также теперь можно привлекать российских преступников к ответственности.

Ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины по вступлению в ЕС.

Предыстория

Напомним, что Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но не ратифицировала его.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута 15 августа 2024 года. Парламент принял документ 21 августа.

В Раде при принятии законопроекта была дискуссия. Народным депутатам передали письма поддержки от Генштаба и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.