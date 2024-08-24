Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Независимости
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на стягивание к границе с Украиной почти трети своей армии, снова решил поздравить украинский народ с Днем Независимости, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Telegram-канал президента Беларуси "Пул первого".
Лукашенко заявил, что "на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины". По словам белорусского диктатора, "нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями".
"Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе".
Лукашенко пожелал жителям Украины "мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям".
Напомним:
- 18 августа Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии из-за того, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.
- Перед этим Лукашенко заявлял, что Россия в случае агрессии в отношении Белоруссии введет в страну свои войска для оказания военной поддержки.