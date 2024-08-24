Зеленский присвоил Сырскому новое воинское звние

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента Украины.

"Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

Соответствующий указ указ №580 датирован 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Напомним: