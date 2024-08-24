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Зеленский присвоил Сырскому новое воинское звние

Зеленский присвоил Сырскому новое воинское звние
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента Украины.

"Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

Соответствующий указ указ №580 датирован 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Напомним:

  • 22 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ.
  • По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

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