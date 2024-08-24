Зеленский присвоил Сырскому новое воинское звние
Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит указ президента Украины.
"Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".
Соответствующий указ указ №580 датирован 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.
Напомним:
- 22 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ.
- По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.