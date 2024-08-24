Британская разведка оценила готовность России к переговорам с Украиной

Разведка Великобритании отметила, что несмотря на заявления топ-чиновников РФ о якобы готовности к переговорам, ряд других подтверждают, что в России на самом деле до сих пор высокий запрос на достижение изначальных планов Кремля в отношении Украины, сообщает Европейская правда.

Этому вопросу посвятили разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 24 августа.

В обзоре привели заявление российского экс-вице-премьера, "сенатора" от оккупированной части Запорожья Дмитрия Рогозина, который недавно хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

"Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофоских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре. Вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистских целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", – напомнили аналитики.

В обзоре также напомнили заявление правителя России Владимира Путина в 2017 году о том, что "не все страны имеют суверенитет".

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили ко Дню независимости Украины опубликовал колонку о том, что Курская операция доказала реалистичность победы Украины в войне.