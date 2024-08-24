Россияне обстреляли центр Константиновки: есть погибшие и раненые

В субботу 24 августа российские войска обстреляли центр города Константиновки Донецкой области, в результате чего погибли 5 гражданских, и по меньшей мере еще 5 мирных жителей ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По данным следствия, в 11:46 24 августа войска РФ обстреляли, вероятно, из артиллерии город Константиновка. Мишенью для оккупантов стал жилой квартал.

В результате вражеской атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан - трое мужчин и две женщины.

С ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены мужчина и четыре женщины. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Глава области в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.