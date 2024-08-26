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В Генштабе обновили данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 608 820 оккупантов, 1140 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 августа составили:

  • личного состава – около 608 820 (+1140) человек,
  • танков ‒ 8551 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16648 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 17443 (+47) ед,
  • РСЗО – 1172 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 937 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39),
  • крылатые ракеты ‒ 2444 (+0),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23555 (+80) ед,
  • специальная техника – 2941 (+13).

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