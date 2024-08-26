В Генштабе обновили данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 608 820 оккупантов, 1140 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 августа составили:
- личного состава – около 608 820 (+1140) человек,
- танков ‒ 8551 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16648 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 17443 (+47) ед,
- РСЗО – 1172 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 937 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39),
- крылатые ракеты ‒ 2444 (+0),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23555 (+80) ед,
- специальная техника – 2941 (+13).