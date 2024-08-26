Ситуация на фронте к утру 26 августа: сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки, 25 августа, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБа. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня", — пишут в ведомстве.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Ястребиное, Казачья Лопань, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галициновка, Украинское, Анновка, Угледар, Жеребянки и Токаревка.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три — по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель".
На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки состоялось 15 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районе Невского, где провел девять штурмов.
На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и, активнее всего, в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активных наступательных действий вчера не проводили.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"На границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск", — добавили в ведомстве.