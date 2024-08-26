Ситуация на фронте к утру 26 августа: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 25 августа, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБа. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня" , — пишут в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Ястребиное, Казачья Лопань, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галициновка, Украинское, Анновка, Угледар, Жеребянки и Токаревка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три — по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель".

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки состоялось 15 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районе Невского, где провел девять штурмов.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активных наступательных действий вчера не проводили.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.