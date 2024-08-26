Министр энергетики прокомментировал ситуацию со светом после ракетного обстрела

Ситуация в энергетике Украины из-за ракетного обстрела со стороны России 26 августа остается сложной. Последствия уточняются, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает его Facebook.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", - написал он.

Галущенко сообщил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией" , – добавил министр.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света Во время экстренных отключений графики не действуют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.