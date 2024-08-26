Метро на Виноградарь вряд ли достроится даже до 2027 года - генподрядчик

Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", с которой подписали соглашение о строительстве двух новых станций метро в Киеве, не готов прогнозировать, что они появятся в 2027 году, сообщает Экономическая правда.

"Если война будет продолжаться, то я очень сомневаюсь, что 14 миллиардов на строительство метро на Виноградарь будут выделены. Сейчас продолжаются подготовительные работы. Они будут выполняться в течение этого года и до середины следующего. А уже более стоимостные работы будут происходить со второй половины 2025 года." , - рассказал Шкиль.

По словам бизнесмена, со строительством этого объекта есть много проблем, не была проведена надлежащая консервация, придется многое переделывать.

Он также сообщил, что его компания заключила контракт с минимальной предоплатой, в нем предусмотрена возможность отказаться от оборудования, потому что оно частично изготовлено (проходческий щит - ЭП).

"То есть, если мы будем видеть, что ситуация с войной не улучшается, город не имеет денег на строительство этого объекта, мы остановим получение этой техники и в это направление инвестировать не будем.

Если увидим, что есть улучшение с точки зрения войны, что есть перспектива стабильного финансирования, соответственно будем контракт выполнять и получать технику", - рассказал Шкиль.

На вопрос, готов ли он прогнозировать открытие на 2027 год, Шкиль ответил: "Нет".

Напомним:

"Киевский метрополитен" заключил договор с ООО „Группа компаний "Автострада" на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь.