Министр иностранных дел Финляндии: самая большая угроза для России – это она сама

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что самой большой угрозой для России, которая ищет врагов на Западе, является она сама, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Yle, об этом Валтонен сказала на ежегодной встрече высших должностных лиц Финляндии с послами страны в Хельсинки.

"Самая большая угроза для России – это сама Россия и ее представление о себе", – отметила она.

Министр указала на то, что Россия видит препятствием для себя свободу других народов и стран решать за себя.

"Финляндия не является угрозой для России, и Россия – не наш враг. Но нашими "противниками" являются военные действия России против Украины, противоправные попытки экспансии и ее стремление решать там, где по международному праву эти решения должны принимать другие", – подчеркнула Валтонен.

Напомним, в начале лета финские СМИ сообщали, что Россия, несмотря на вступление Финляндии в НАТО и свои угрозы по этому поводу, перебросила большинство войск из-под ее границы на войну против Украины.

Недавно в Финляндии из-за очередных помех сигнала GPS не смог приземлиться рейс, летевший из Хельсинки в восточный город Йоэнсуу, недалеко от границы с РФ.

В начале мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с участившимися сбоями в работе GPS.