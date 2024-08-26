В Кремле заявили, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в комментарии для росСМИ.

"Тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность" , — отметил чиновник.

До операции ВСУ в Курской области никаких переговоров между Украиной и РФ не было, добавил Песков.

Как сообщалось, около двух третей россиян считают, что РФ необходимо вести переговоры "по поводу ситуации в Украине".