В СНБО отреагировали на задержание Дурова: что будет с Telegram в Украине

Западные разведки заинтересованы в доступе к информации изнутри платформы Telegram, ведь там российские спецслужбы занимаются вербовкой для дальнейших диверсий на территории Европы. В то же время не следует спешить с блокировкой мессенджера в Украине, ведь наша разведка также использует его для получения необходимых полезных данных, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Об этом рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

По его словам, ситуация имеет две составляющие. Первая - усиление регулирования социальных сетей в Европе, сопровождающееся принятием соответствующих законов. Павел Дуров, всегда избегавший любого регулирования, особенно со стороны Украины, оказался под давлением из-за этих изменений. Европа, по словам Коваленко, напоминает Дурову, что его действия должны соответствовать законам, ведь он гражданин Франции.

Вторая составляющая касается деятельности российской разведки. Во Франции российские спецслужбы через Telegram вербуют людей для выполнения различных задач - от информационных атак, как антиукраинские граффити, до реальных диверсий, в частности, подрыва железнодорожных путей.

Как утверждает Коваленко, вербовка проходит в Telegram, поэтому не исключено, что западные разведки заинтересованы в доступе к информации внутри этой платформы, чтобы раскрыть российскую агентурную сеть, управляемую Генштабом РФ.

По мнению Коваленко, дальнейшая судьба Telegram зависит от действий Дурова. Если он примет правильные решения, мессенджер может стать более безопасным. Однако важно учитывать не только геополитический аспект, но и законодательный.

Запрет Telegram в Украине

Относительно ситуации в Украине Коваленко предостерегает от поспешных решений о запрете Telegram. Он подчеркивает, что разведка Украины использует функционал Telegram для получения полезной информации.

Он отметил, что, несмотря на призывы запретить мессенджер, необходимо учитывать, что запрет должен сопровождаться альтернативными решениями. Запрещение без ответа на вопросы о замещении и разведывательных операциях может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому, по словам Коваленко, шумные заявления без конкретных планов не государственная позиция.

Задержание Дурова

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа французские силовики задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Следствие проводит предварительное расследование и обвиняет его в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей.

Во Франции он также обвиняется в том, что он не модерировал сервис и не работал со следствием. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

В то же время, администрация мессенджера опровергла обвинения и подчеркнула, что компания работает в правовом поле ЕС.

Накануне стало известно, что Парижский продлил еще на 48 часов срок содержания под стражей соучредителю Telegram Павлу Дурову.