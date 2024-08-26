СБУ задержала российского информатора, искавшего Patriot в Харькове

Правоохранители задержали в Харькове российского информатора, пытавшегося "слить" оккупантам боевые позиции Patriot, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный — местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины. Он искал координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих воздушное пространство областного центра. Для этого объезжал Харьков под видом грузовых перевозок на служебном авто и тайком фиксировал локации Сил обороны.

Также мужчина пытался найти фортификации и места наибольшего сосредоточения украинских бойцов. После разведывательных вылазок — обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их детальное описание и мессенджером пересылал своему русскому куратору.

"В случае получения соответствующих геолокаций оккупанты планировали совершить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения" , — говорят в ведомстве.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.