ГСЧС: На Николаевщине в результате воздушного удара вспыхнули пожары
В Николаевской области спасатели ликвидировали последствия массированного вражеского обстрела 26 августа, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Враг целился по критической инфраструктуре, сейчас ситуация стабильная. Есть пострадавшие", — говорят в ведомстве.
Из-за падения боеприпасов и их обломков возникли пожары в Первомайском и Николаевском районах области.
"Горели преимущественно сухостои на открытых территориях", — утверждают в ГСЧС.
Возгорание тушили спасатели и огнеборцы местной пожарной охраны.