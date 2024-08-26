ГСЧС: На Николаевщине в результате воздушного удара вспыхнули пожары

В Николаевской области спасатели ликвидировали последствия массированного вражеского обстрела 26 августа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Враг целился по критической инфраструктуре, сейчас ситуация стабильная. Есть пострадавшие" , — говорят в ведомстве.

Из-за падения боеприпасов и их обломков возникли пожары в Первомайском и Николаевском районах области.

"Горели преимущественно сухостои на открытых территориях" , — утверждают в ГСЧС.

Возгорание тушили спасатели и огнеборцы местной пожарной охраны.