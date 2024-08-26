МАГАТЭ во вторник посетит Курскую АЭС

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства завтра, 27 августа, посетит Курскую АЭС.﻿ Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщает Экономическая правда.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции (КАЭС) в РФ" , - написал Гросси.

Он заверил, что в связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи КАЭС, внимательно следит за развитием событий на месте, особенно в отношении станции.