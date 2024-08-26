Украина пересекла "красные линии" не только РФ, но и США - FT

Начав операцию в Курской области, Украина не только пересекла границы России. Она также пересекла "красные линии", установленные в Вашингтоне. Со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину США настаивают на том, что их цель — помочь Украине защитить свою территорию и выжить как суверенное государство. Какие-либо предположения о том, что война может быть перенесена на территорию России, рассматривались как опасные, отмечает Гидеон Рахман, главный обозреватель отдела международных отношений газеты Financial Times.

В начале войны президент Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первой была поддержка Украины. Вторая — избежать третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, очевидно, выбрали бы последнюю.

Но Украина борется за свое выживание. Она бы приняла прямое участие США в войне с Россией. А США против любой эскалации. Как следствие склонность к риску в Вашингтоне и Киеве отличается.

"Разница в готовности к риску между Америкой и Украиной находит свое отражение и в Европе. Страны, которые находятся близко к линии фронта и испытывают прямую угрозу со стороны России — такие как Эстония и Польша — настаивают на предоставлении Украине более современного вооружения и большей свободы его применения. Германия же действует гораздо медленнее" , — объясняет обозреватель.

Украинцы уже давно жалуются, что осторожность их союзников означает, что их просят воевать "с одной рукой за спиной". Россия может наносить удары вглубь Украины, но Украине запрещено наносить ответные удары.

Но даже успех Украины в Курской области вряд ли приведет к тому, что США отвергнут свою осторожность. Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и все еще серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта.