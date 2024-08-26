Заработал Закон о выплатах военным, воюющим на территории РФ

24 августа 2024 года в газете "Голос України" опубликован Закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"", который касается соцзащиты военных, участвующих в боевых действиях на территории рф, в частности, в Курской области. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, сообщает ЮрЛига.

Документ предусматривает, что действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» распространяется на военных, участвующих в боевых действиях за пределами Украины.