Заработал Закон о выплатах военным, воюющим на территории РФ
24 августа 2024 года в газете "Голос України" опубликован Закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"", который касается соцзащиты военных, участвующих в боевых действиях на территории рф, в частности, в Курской области. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, сообщает ЮрЛига.
Документ предусматривает, что действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» распространяется на военных, участвующих в боевых действиях за пределами Украины.
"Мы должны гарантировать участникам операции на Курщине, и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - пояснил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.