Макрон прокомментировал задержание Дурова во Франции

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста.﻿ Со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

"Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой" , - подчеркнул глава государства.

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляются в рамках, которые предусмотрены законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, которые обладают полной независимостью.

"Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи" , - добавил Макрон.

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети резко раскритиковали решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались россияне.

Напомним, 24 августа вечером под Парижем в аэропорту задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Согласно данным правоохранителей, основатель популярной соцсети подозревается в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и не только. Таким образом, Дуров может получить до 20 лет тюрьмы.

В свою очередь администрация Telegram утверждает, что Дуров - невиновен, поскольку соцсеть соблюдает те правила, которые существуют в Евросоюзе.