В "Укрэнерго" оценили, как повлияет обстрел 26 августа на отключения света

Пока сложно прогнозировать, повлияла ли массированная воздушная атака 26 августа на энергосистему Украины в вопросе будущих отключений света﻿. Об этом заявил на брифинге советник премьер-министра, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает Деловая столица.

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре. Но, думаю, до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению" , — сказал он.

Бойко добавил, что в отсутствие обстрелов до конца октября не планировались значительные ограничения, поскольку в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.