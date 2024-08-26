Сырский обсудил усиление ПВО с командующим войсками НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время телефонного разговора обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи ход боевых действий на разных участках фронта и усиление украинской ПВО.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Сырского, сообщает Украинская правда.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.