Сырский обсудил усиление ПВО с командующим войсками НАТО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время телефонного разговора обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи ход боевых действий на разных участках фронта и усиление украинской ПВО. Со ссылкой на соцсети Сырского, сообщает Украинская правда.
Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.
Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.
"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Сырский.