Украина готовит ответ России - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время разговора с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским среди прочего согласовали ответы России за ракетные атаки. Об этом отметил в своем видеообращении президент, сообщает Укринформ.

«Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара – подробно, и по нашему ответу России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия у определенных районах именно так, как Украине нужно» , - сказал он.

По его словам, за последние сутки Силы обороны получили больше контроля, и еще раз пополнили обменный фонд.

Также главком доложил Президенту о ситуации на фронте в Донецкой области, в частности на Покровском, Времевском, Торецком и Кураховском направлениях.

В результате были приняты решения, направленные на укрепление украинских позиций.

Кроме того, добавил Президент, во время заседания Ставки он заслушал доклады по энергетике – состоянию системы сейчас и возможности ее восстановить.

Зеленский заверил, что работы по восстановлению энергетических объектов будут продолжаться круглосуточно.

«Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах – по этому поводу тоже есть несколько важных решений» , - сообщил глава государства.

В понедельник, 26 августа, в результате российской массированной ракетной атаки в Украине 5 человек погибли и 47 пострадали. В нескольких областях зафиксированы повреждения объектов энергетики. В общей сложности воздушная тревога продолжалась 7 часов и 46 минут.