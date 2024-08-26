Над Николаевщиной сбили около три десятка ракет и дронов - ОВА
В результате российского массированного удара 26 августа в Николаевской области получили ранения трое гражданских. Об этом заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким, сообщает Деловая столица.
"Во время вражеской воздушной атаки, продолжавшейся с ночи и в течение дня 26 августа, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено около 30 целей, среди которых ударные дроны типа Shahed-131/136 и различные виды крылатых ракет", — рассказал он.
По словам Кима, ранены трое людей.
"Двоим оказали помощь на месте. Одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", — добавил глава ОВА.