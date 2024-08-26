Close button

Над Николаевщиной сбили около три десятка ракет и дронов - ОВА

Над Николаевщиной сбили около три десятка ракет и дронов - ОВА
Фото: facebook.com/kpszsu

В результате российского массированного удара 26 августа в Николаевской области получили ранения трое гражданских﻿. Об этом заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким, сообщает Деловая столица.

"Во время вражеской воздушной атаки, продолжавшейся с ночи и в течение дня 26 августа, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено около 30 целей, среди которых ударные дроны типа Shahed-131/136 и различные виды крылатых ракет", — рассказал он.

По словам Кима, ранены трое людей.

"Двоим оказали помощь на месте. Одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", — добавил глава ОВА.

Новости

Популярные темы форума

analytics