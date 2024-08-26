Боррель настаивает на снятии ограничений для Украины относительно ударов по РФ
После массированной российской атаки России 26 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ. Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает Европейская правда.
Боррель подчеркнул, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, усилит украинскую самооборону, обезопасит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине.
"Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки по всей Украине, направленные на гражданскую инфраструктуру, включая гидроэлектростанции, и приводя к человеческим жертвам", – написал Боррель.
Он также отметил, что Украине нужна противовоздушная оборона немедленно.
Боррель добавил, что обсудит этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг.